Barletta, in arrivo 20 mln dal governo per il porto

BARLETTA - «Il ministero dei Trasporti ha approvato, con decreto, un finanziamento di quasi 20 milioni di euro per il prolungamento di entrambi i moli foranei del porto di Barletta e per l’approfondimento dei fondali». Lo annuncia il consigliere regionale e comunale del Pd, Ruggiero Mennea, commentando l’avvenuta approvazione del decreto ministeriale che stanzia la somma di 19,916 milioni di euro per gli interventi a favore del porto di Barletta. «Si tratta - spiega - di un provvedimento fondamentale per lo sviluppo futuro del porto, che conferma l’attenzione massima da parte del Governo verso le infrastrutture del nostro territorio e l’impegno dell’Autorità portuale che potrà ora trasformare il porto di Barletta in una struttura internazionale. Grazie a questo provvedimento - prosegue Mennea - possiamo guardare fiduciosi allo sviluppo futuro dell’intera Provincia di Barletta-Andria-Trani, perché in un futuro molto prossimo il porto della Città della Disfida sarà in grado di accogliere un numero maggiore di navi a pescaggio alto. Si tratta - conclude - davvero di un bell'obiettivo raggiunto, importante nell’ottica della crescita delle aziende di tutto il territorio della Bat».