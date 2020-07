Margherita di Savoia: ruba jeep, inseguito dai cc tenta fuga tra i bagnanti, arrestato

I carabinieri di Margherita di Savoia (Bt) hanno arrestato per tentato furto aggravato un 29enne di Orta Nova (Fg) già noto

alle forze dell’ordine. Alcuni giorni fa, in tarda mattinata, un cittadino anonimo ha segnalato ai militari che un uomo stava rubando una Jeep Renegade in via Garibaldi. Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno sorpreso l'uomo segnalato, che era già riuscito a mettere in moto il veicolo, parcheggiato in strada. Quando si sono avvicinati per controllarlo, il 29enne, al volante dell’auto rubata, si è dato alla fuga a folle velocità, mettendo in serio pericolo l’incolumità dei militari che lo inseguivano e degli altri utenti della strada. Dopo aver percorso alcuni chilometri, il fuggitivo, ostacolato dal traffico, ha abbandonato l’auto e ha proseguito la fuga a piedi, percorrendo la battigia in direzione Barletta. Rincorso e raggiunto sulla spiaggia da uno dei carabinieri intervenuti, con cui ha iniziato una colluttazione, è riuscito a guadagnare di nuovo la fuga, per poi essere intercettato e definitivamente bloccato all’interno di uno stabilimento balneare, tra gli applausi della gente.

Durante la corsa, nel tentativo di non essere riconosciuto e di confondersi tra i bagnanti, il 29enne si era disfatto della maglia e degli arnesi utilizzati per commettere il furto, in particolare di un'apparecchiatura utilizzata per eludere i codici di accesso e avviamento delle autovetture. Il veicolo rubato è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, una turista in vacanza a Margherita di Savoia. L’uomo è stato accompagnato in caserma e dichiarato in arresto per tentato furto aggravato e sottoposto agli arresti domiciliari.