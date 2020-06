Canosa, lavorava in nero e percepiva reddito di cittadinanza: denunciata 48enne

CANOSA - Una 48enne di Canosa di Puglia è stata denunciata per truffa aggravata ai danni dello Stato, accusata di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per più di sei mesi mentre lavorava senza contratto in una azienda agricola della zona.

Lo hanno scoperto i Carabinieri della locale stazione durante controlli in diverse aziende agricole, compiuti per verificare il rispetto della normativa per salute e sicurezza sul lavoro e delle regole anti-Covid. In una di queste aziende i militari hanno trovato tre lavoratori in nero, tra i quali la 48enne, e per questo hanno anche comminato al titolare sanzioni amministrative per 9mila euro.