Barletta, degrado e incuria nel centro storico

BARLETTA - Via Sant'Andrea, al pari del centro storico, sempre più in balia di vandali e incivili. Spaccio e degrado più totale. Una situazione di invivibilità che andrebbe sanata con un intervento deciso e risolutivo. I residenti, ma non solo loro alla luce del fatto che anche i passanti sono oggetto di continue molestie, sono esasperati. La loro qualità della vita è ben sotto la soglia della civiltà.

«Purtroppo la nostra vita è segnata da questo stato di inciviltà e violenza che continua ad esasperarsi. Sono all'ordine dell'ordine e del giorno le scorribande dei vandali che non ci fanno vivere», ha dichiarato un residente. «Tutto avviene nel più completo disinteressamento di chi deve controllare il territorio. Da noi è zona franca. Si beve quantità smisurata di alcol e si spaccia senza come se niente fosse. Insomma regna sovrana l'illegalità», ha fatto sapere Ruggiero. Intanto, i residenti, continuano a raccogliere firme firme per una petizione «utile a far presente lo stato di inferno che subiamo da troppo tempo» indirizzata ai vertici delle forze dell'Ordine, al sindaco Cannito e al prefetto Valiante.

«Ci rivolgiamo innanzitutto al sindaco Cannito, in passato figura in prima linea per un uso più disciplinato del centro storico, affinché metta in atto, tramite la Polizia Municipale, attività di controllo della zona in questione in termini di uso abusivo di musica in termini di modalità di diffusione, di orari e decibel consentiti e di vendita di bevande in vetro. In vista anche della prossima messa in esercizio della Ztl munita di telecamere con sistema di lettura targhe si esorta attività di controllo più stringente per quanto attiene l'ingresso di mezzi non autorizzati, specie delle bici elettriche prive di targhe, che compromettono la pedonalità della stessa zona essendo molto pericolose», scrivono i residenti. «Chiediamo al prefetto Valiante affinché, per il tramite delle forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza), metta in atto un controllo più efficace della strada e delle zone limitrofe in termini di uso e spaccio di stupefacenti, di disturbo della quiete pubblica e di atti vandalismo, oltreché di uso improprio di locali usati per il bivacco di ragazzi; lo esortiamo, così come fatto per la città di Trani, a pianificare un tavolo dedicato a tutto il centro storico, per pianificare l’attuazione degli interventi delle forze dell’ordine».