Barletta, tentano di scappare dopo aver rubato in un supermercato: 2 georgiani arrestati

Nella giornata di ieri, i poliziotti del commissariato di Barletta hanno tratto in arresto Gigo Gagua - classe ’89 - e Grigol Karchava - classe ’84 - entrambi cittadini georgiani senza fissa dimora, per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

I due stranieri, dopo aver rubato dagli scaffali di un supermercato merce per un valore di oltre 500 euro, ed averla astutamente nascosta all’interno di fasce elastiche sotto i propri indumenti, hanno tentato di allontanarsi pagando solo due bibite.

Il direttore del supermercato, tuttavia, si è accorto di quanto accaduto ed ha fermato i due alla cassa, invitandoli a consegnare la merce rubata. Ne sarebbe scaturita un’animata discussione, nell’ambito della quale uno dei malfattori avrebbe colpito con un pugno al petto il direttore, avrebbe rotto una bottiglia in vetro e minacciato con un coccio. I due sono stati condotti in carcere.