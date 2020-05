Barletta, cimitero: «Licenziamento dell’operaio determinato da motivi di natura disciplinare»

BARLETTA - Cimitero e licenziamenti: sulla vicenda denunciata da Michele Rizzi (Assemblea permamente) interviene Miriam Tondo, portavoce della ditta «Notaro Group servizi srl» di Campi Salentina. «In merito alla notizia del licenziamento dell'operaio Luigi Lionetti risalente allo scorso 6 aprile, la Notaro Group Servizi srl smentisce categoricamente quanto dichiarato. La società che gestisce i servizi cimiteriali della città di Barletta precisa che quanto riportato da Michele Rizzi (Assemblea permanente), ovvero che il licenziamento sia in qualche modo legato all'attività sindacale dell'ex dipendente Lionetti, è falso e privo di fondamento. I motivi che hanno condotto al licenziamento del Lionetti sono altri e precisamente si tratta di un licenziamento disciplinare, i cui motivi verranno illustrati e discussi nelle opportune sedi».

«Notaro Group Servizi srl - prosegue la nota della portavoce della ditta salentina - esprime inoltre la propria solidarietà all'amministrazione comunale e nello specifico al sindaco di Barletta Cosimo Cannito e all'assessore comunale ai Servizi Pubblici Ruggiero Passero, estranei alla questione e ingiustamente chiamati in causa».

«Si ribadisce in conclusione - chiude la nota della portavoce Miriam Tondo - che la Notaro Group Servizi srl è sempre stata al servizio della cittadinanza, continuando a svolgere con le dovute precauzioni le proprie mansioni anche durante il periodo di emergenza Covid19, tutelando la salute e la sicurezza dei cittadini e dei propri operatori, come dimostra l'installazione presso il cimitero di un distributore di gel igienizzante per le mani e di guanti messo a disposizione dei visitatori e dei partecipanti alle funzioni».