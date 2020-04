Barletta, travolto da furgoncino dopo tamponamento: muore 43enne

Tragico incidente questa mattina all'alba sulla SS16 bis, in prossimità di Barletta: un automobilista di 43 anni ha chiamato il 112 riferendo di essere finito sullo spartitraffico, dopo che un camion gli aveva tagliato la strada ed aveva proseguito la marcia, non essendosi accorto dell'incidente. Quando la pattuglia dei carabinieri è arrivata sul luogo dell'incidente, purtroppo ha trovato l'uomo a terra esanime, dal momento che era stato travolto poco dopo da un furgoncino sopraggiunto, e per lui non c'è stato nulla da fare. Il conducente di quest'ultimo mezzo si è fermato a prestare soccorso. Accertamenti ancora in corso.