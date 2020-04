Canosa, muore un altro anziano nella Rssa: sale a 7 il numero dei decessi

CANOSA - Un altro anziano paziente positivo al Coronavirus ospite della Rssa San Giuseppe di Canosa di Puglia è deceduto nelle ultime ore. Con la morte di questo paziente salgono complessivamente a sette i decessi nella struttura residenziale sulla quale sono in corso accertamenti da parte della Procura di Trani. I contagi accertati nella Rssa sono 47 (43 pazienti, compresi i deceduti, e 4 operatori sanitari.

Entro la giornata di oggi sarà completato il trasferimento degli ultimi 33 pazienti ancora presenti nella struttura, di cui 29 positivi al Coronavirus e 4 negativi. Sette di questi sono stati trasferiti ieri nell’ospedale di Bisceglie e 11 nell’ex ospedale di Canosa, mentre nella oggi saranno trasferiti a Bisceglie altri 11 pazienti positivi e i 4 negativi.

«Ringrazio tutto il personale che in soli due giorni è riuscito a completare in sicurezza il trasferimento dei pazienti - dice Alessandro Delle Donne, direttore generale Asl Bat - il nostro augurio è che tutti i pazienti possano stare bene. Riceveranno tutte le cure di cui necessitano in situazioni di sicurezza sia a Canosa che a Bisceglie».