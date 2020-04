Coronavirus, da Trani a Molfetta a piedi: bloccato dai vigili urbani

TRANI - Erano le 18.15 dell’altro ieri quando un cittadino scorgeva, dal balcone della sua abitazione, un uomo camminare a piedi sulla strada statale 16 bis: si trovava all’altezza dell’uscita Trani Sant’Angelo ed era diretto a Molfetta.

Vestito di nero, con uno zaino a tracolla anch’esso scuro, viaggiava lungo la striscia di delimitazione della carreggiata che non ha una corsia di emergenza, dunque volgendo le spalle ai veicoli nel loro stesso senso di marcia ed esponendosi, pertanto, ad un gravissimo pericolo per l’incolumità propria e altrui.

Il cittadino affacciato al balcone ha fatto in tempo a fotografarlo e, subito dopo, ha chiamato la Polizia locale. Tuttavia, prima ancora che il Comando rispondesse, una pattuglia era già sul posto perché sicuramente avvertita da altri cittadini che anch’essi avevano scorto l’uomo camminare.

Da quel momento iniziava una difficile opera di convincimento nei confronti del soggetto, un 35enne molfettese che dichiarava di volere tornare a piedi nella sua città.

I vigili lo affiancavano per indurlo a lasciare la sede stradale extraurbana, ma lui inizialmente insisteva per proseguire la sua marcia. Gli agenti hanno così messo alle strette l’uomo, rischiando essi stessi la loro incolumità, costringendolo ad impegnare l’uscita Trani Sant’Angelo e continuandolo a scortare, passo dopo passo, fino alla stazione ferroviaria: qui è stato accompagnato sulla banchina del secondo binario, per salire sul primo treno utile con destinazione Molfetta.

A quanto si è appreso l’uomo, che si era immesso sulla 16 bis dallo svincolo Trani nord, è stato identificato ma non denunciato: aveva un valido motivo per tornare a Molfetta, sebbene non sia dato conoscerlo, ed era perfettamente cosciente. Per questa volta, insomma, si è preferito usare il buon senso.