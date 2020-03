Coronavirus, Polizia allo stremo nella BAT: il sindacato Coisp chiede il supporto dell'Esercito

TRANI - Emergenza da Coronavirus: il Sindacato della Polizia di Stato COISP attraverso il suo segretario generale provinciale Uccio Persia interviene sulla questione e sulle ultime iniziative intraprese dal sindaco di Trani Amedeo Bottaro che tanto hanno fatto discutere dividendo e tra chi era favorevole al contributo dell’Esercito e chi non era d’accordo con misure ritenute «drastiche» ed esagerate.

«In questo momento di grande criticità il COISP ha ritenuto di restare in silenzio, sino ad oggi, e lasciare le polemiche ad un momento successivo. In questi giorni non si è fatto altro che parlare dei medici e dei sanitari che con grande spirito di sacrificio stanno dando un contributo che va oltre ogni aspettativa. È per me doveroso ringraziare loro e ringraziare tutti i poliziotti, carabinieri e Polizia Locale che alla pari dei sanitari stanno in trincea e rischiano il contagio ogni giorno perché purtroppo bisogna dirlo, mancano idonei dispositivi di protezione individuale, per dirla in parole povere mancano le mascherine VFP3».

«Volevo ringraziare anche il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, che con grande professionalità e coraggio non ha fatto mancare la sua presenza sul territorio e ha avuto il coraggio di prendere decisioni quando qualcuno ancora tentennava. Sotto il profilo della sicurezza, ritengo che la proposta del primo cittadino - spiega Uccio Persia - di chiedere l’intervento dei militari a supporto delle forze impegnate sul territorio sia assolutamente condivisibile. Mi fa sorridere come nel recente passato, all’aumentata richiesta di controllo del territorio alcuni politici urlassero lo slogan “Esercito subito” e ora, con in atto una pandemia globale, ritengano tale intervento una misura "esagerata e che evoca pure brutte cose”. Le forze di Polizia sono stremate per il lavoro che si sta portando avanti ai varchi di entrata/uscita e di questo passo non sappiamo quanto potranno ancora resistere. L’eccezionalità degli eventi richiede misure eccezionali e a mio avviso il contributo dell’esercito sarebbe più che auspicabile».