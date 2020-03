Coronavirus, gruppo Megamark Trani dona 400mila euro a sanità Puglia

«Il Gruppo Megamark, con la sua onlus e i supermercati A&O, Dok e Famila, ha deciso di destinare 400mila euro a sostegno del sistema sanitario pugliese» per "fare qualcosa di concreto» per l’emergenza Coronavirus. "Quello che sta accadendo oggi - dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, a capo del Gruppo e della Fondazione Megamark - non può lasciarci indifferenti: per questo ho fatto presente al governatore Michele Emiliano la nostra intenzione di agire concretamente a favore del territorio e di tutta la comunità pugliese». «Oltre ad imporre le buone pratiche all’interno dei nostri supermercati - prosegue - abbiamo deciso di supportare la sanità regionale in questa emergenza, auspicando che la nostra azione sia d’esempio per tanti, perché chi può deve fare qualcosa di concreto per il bene di tutti».

«Auspico comprensione - conclude Pomarico - e massima collaborazione per evitare assembramenti nei supermercati. La merce c'è e non mancherà».

«Viste le recenti indicazioni del governo e data l'impossibilità di organizzare l’evento di presentazione», il Gruppo e la Fondazione Megamark comunicano di aver «rimandato al prossimo anno la nuova edizione del bando Orizzonti Solidali»