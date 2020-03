Margherita di Savoia, in fiamme auto moglie vicecomandante vigili urbani: indagano i cc

Un incendio ha distrutto la scorsa notte l’auto della moglie del vicecomandante della polizia municipale di Margherita di Savoia.

Le indagini sono affidate ai carabinieri che hanno ascoltato il vicecomandante della polizia locale il quale ha escluso che l'incendio possa essere riconducibile alla propria attività professionale. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio, ma al momento gli inquirenti non escludono la matrice dolosa.

L’auto, una Citroen C2, era parcheggiata in via Giuseppe Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo.