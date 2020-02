Bisceglie, scontro su strada per Corato: 30enne muore carbonizzato

BISCEGLIE - Tragico impatto, nel primo pomeriggio, tra un’autocisterna ed una utilitaria sulla strada provinciale 85 che unisce Bisceglie a Corato. Morto un 30enne di Bisceglie che era alla guida dell’utilitaria. L’auto ha preso fuoco dopo la violenta collisione e per il giovane conducente non c’è stato nulla da fare. È morto carbonizzato. Illeso, invece, il conducente dell’autocisterna che trasportava i vino. Sul posto sono giunti i carabinieri della Tenenza biscegliese e la Polizia locale di Bisceglie per effettuare i rilievi ed accertare dinamica e responsabilità. L’intero tratto della provinciale è stato chiuso al traffico.