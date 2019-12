Bisceglie, incendiata l'auto del padre del sindaco Angarano

La notte scorsa l’auto del padre del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, è stata incendiata da sconosciuti. La vettura era parcheggiata dinanzi all’abitazione del padre del primo cittadino, in pieno centro. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri. "Quando vili atti vandalici come questo toccano la propria famiglia rischiano di provocare una ferita che non si rimargina facilmente» ha dichiarato in una nota il sindaco Angarano. "Condanniamo fermamente questi gesti, invitiamo ancora una volta a non esacerbare i toni e andiamo avanti con determinazione, come sempre abbiamo fatto sinora, ispirati da valori e principi sani. Esprimiamo al contempo piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine affinché possano fare luce sull'accaduto».