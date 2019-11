Maltempo a Barletta, si stacca pezzo di cornicione a Pinacoteca

Il maltempo e le forti piogge hanno provocato il distacco e la caduta al suolo di un pezzo dello spigolo del balcone sulla facciata principale dello storico Palazzo Della Marra di Barletta, sede della pinacoteca comunale 'Giuseppe De Nittis', fa sapere il Municipio. La parte che si è staccata è stata raccolta e conservata. Sotto al balcone il passaggio è stato interdetto e transennato. Sono intervenuti i tecnici comunali, i dirigenti del Settore Cultura e dell’Ufficio Tecnico, una ditta specializzata per un eventuale intervento di messa in sicurezza da concordare con la Sovrintendenza Foggia e Bat che, avvisata, domani invierà i propri esperti per un sopralluogo.