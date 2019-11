Barletta, lite in un bar, calci e pugni a un poliziotto: 2 fratelli arrestati

La polizia di Barletta è intervenuta qualche giorno fa intorno alle 3.10 del mattino in un locale del centro storico, dopo la segnalazione di una lite fra una decina di persone in un locale. Un poliziotto fuori servizio era intervenuto per sedare gli animi ed era stato colpito con calci e pugni. All'arrivo della volante, le persone coinvolte sono fuggite, eccetto due giovani che hanno continuato a inveire contro i poliziotti, e sono poi stati fermati e arrestati per minaccia, resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, in concorso.

Si tratta di due fratelli, Antonio e Daniele Dimiccoli, 27 e 18 anni, entrambi con precedenti: sono stati condotti nel carcere di Trani. Il poliziotto fuori servizio è stato soccorso: ne avrà per 7 giorni. Al fine di prevenire lo scoppio di altri diverbi che potrebbero mettere a repentaglio la pubblica incolumità, il Questore di Bari ha disposto la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per 15 giorni.