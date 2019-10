Trani, chiusa per 15 giorni pizzeria dell'uomo che ha minacciato 3 ragazzini con una pistola

Il questore di Bari ha disposto la chiusura di una pizzeria a Trani, in via Statuti Marittimi, per 15 giorni: si tratta della pizzeria di proprietà dell'uomo che lo scorso 7 ottobre ha minacciato con una pistola tre ragazzini che avevano lanciato dei petardi, perché infastidito. Pertanto l'uomo, già tratto in arresto dai carabinieri per minacce e detenzione di arma da fuoco clandestina, hanno trovato armi e munizioni nel locale, che resterà chiuso per 2 settimane.