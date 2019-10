Trani, ragazzini giocano con petardo e lui li minaccia con pistola: arrestato

I carabinieri di Trani (Bt) nella tarda serata di ieri hanno arrestato un 54enne con precedenti, A.O., dopo essere stati allertati nel pomeriggio da tre ragazzi poco più che quattordicenni che erano stati minacciati con una pistola. I tre giovanissimi hanno fornito un preciso identikit dello sconosciuto, che aveva estratto l'arma e l'aveva puntata contro uno di loro perché - a loro dire - aveva acceso un petardo che probabilmente l'aveva infastidito. Dopo le minacce, in piazza Teatro, lo sconosciuto si è allontanato in direzione del porto. Grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, i militari, identificatolo, hanno cominciato a cercarlo e l'hanno trovato nel suo esercizio commerciale: la pistola era vicino alla cassa, modificata ma funzionante e clandestina perché priva dei contrassegni previsti dalla legge. L'uomo è stato condotto nel carcere di Trani, aveva con sé anche 7,5 grammi di marijuana per uso personale.