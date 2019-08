Barletta, arreda casa con reperti archeologici: denunciato 45enne

I carabinieri di Barletta hanno trovato e sequestrato alcuni reperti archeologici, parti di anfore, ciotole, pesi di telai, che erano nascosti in un'abitazione privata e usati come oggetti d'arredamento. Il 45enne proprietario della casa aveva a disposizione un'ottantina di reperti, perlopiù anfore romane del periodo storico tra la Tarda Repubblica e l’età Tardo Antica (dal 130 a.c. al 476 d.c.). I reperti dopo gli esami passeranno nelle mani della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e Foggia, per poi finire molto probabilmente in un museo. Il responsabile è stato denunciato per detenzione senza alcun titolo di beni di interesse storico archeologico di proprietà dello Stato.