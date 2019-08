Bisceglie, spacciava «fumo» in centro: in manette un 23enne

Un 23enne di Bisceglie, G.D.P., è stato arrestato dai carabinieri della locale teneza per spaccio di sostanze stupefacenti. Il comportamento del giovane, che si aggirava per le vie del centro, ha insospettito i militari che hanno deciso di seguirlo.

I sospetti si sono rivelati fondati quando il 23enne ha fatto il classico scambio con un altro ragazzo: quest'ultimo veniva bloccato e trovato in possesso di una dose di marijuana, mentre il giovane spacciatore - fermato e perquisito - è stato trovato in possesso di 13 grammi di marijuana e della somma di 30 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. Altri 13 grammi della stessa sostanza sono stati trovati dai Carabinieri nell'abitazione dell'arrestato che è stato posto ai domiciliari.