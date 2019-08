Bisceglie, gambiano con sospetta tubercolosi scappa dall'ospedale: rintracciato

Una diagnosi temporanea di «sospetta tubercolosi» su un giovane africano proveniente dal Gambia, che durante gli accertamenti in corso presso l’ospedale «Vittorio Emanuele II» si era reso irreperibile, si è trasformata in una caccia all’uomo da parte dei carabinieri della locale Tenenza. Il caso ha fatto il giro dei siti internet, con la diffusione della fotografia dell’uomo al fine di rintracciarlo quanto prima, generando un inevitabile allarmismo tra i cittadini.

Una prevenzione oltre misura, forse scattata per la presenza in città di numerosi commercianti africani per la festa patronale in onore dei Santi Martiri Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleone.

Continua a leggere sulla nostra edicola digitale