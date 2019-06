Jovanotti a Barletta, polemica sui prezzi alle stelle dei B&B

La notizia è di quelle destinate a suscitare clamore o quantomeno a sollevare il solito vespaio di polemiche (già avvenute nel corso di una seduta del Consiglio comunale). Il soggiorno per una notte di due persone in alcuni bed&breakfast, dal sabato 20 luglio alla domenica 21 luglio, costerà la modica cifra di 500 euro. Non è una bufala o una fake news.

È una segnalazione-denuncia che circola da qualche giorno sui social network e confermata dalla consultazione sui siti specializzati. Questo è il prezzo, quasi quintuplicato, di una stanza fissato da alcune (non tutte, fortunatamente) strutture ricettive della città in occasione del Jova Beach Party, l’evento-tour di Lorenzo Jovanotti che farà tappa a Barletta (location, Litoranea di Ponente) sabato 20 luglio. Ai 500 euro di un noto bed&breakfast si aggiungono i 400 euro applicati da un altro b&b che, addirittura, non ha più disponibilità di stanze per quel giorno!

Praticamente, stanze di b&b che nei giorni normali non vanno oltre i 100 euro al giorno, in occasione del Jova Beach Party, costeranno 4/5 volte di più. Chiaramente la circostanza crea non poche perplessità e per certi versi suscita stupore e l’indignazione di quei cittadini che quotidianamente devono sbracciarsi e adoperarsi per affrontare le difficoltà della vita. E, a ragion veduta, le reazioni e i commenti sul post pubblicato su Facebook, sono di sdegno al grido di vergogna. Ma non manca chi tira in ballo la normalità dei suddetti prezzi. Difatti, sembra che l’applicazione di quei prezzi rientri nella forbice fissata dalla legge regionale che consente di praticare il prezzo da un minimo ad un massimo. Ciò non toglie che desti scandalo chiedere 500 euro per una stanza di b&b.

In buona sostanza, i gestori sfrutterebbero l’occasione di guadagnare di più in occasione di eventi eccezionali, qual è - appunto - il Jova Beach Party che riverserà a Barletta migliaia e migliaia di persone, non solo dalla città e dalla Puglia, ma soprattutto da fuori regione.

Insomma il Jova Beach Party sarà un «vero affare» per molti, non solo per gli organizzatori: dai gestori di strutture ricettive, ristoranti, pub, venditori di bibite. E a questi aggiungiamo quei cittadini che attraverso i social stanno mettendo a disposizione, previo pagamento in affitto, stanze dei propri appartamenti, sottani al momento liberi e altro. Probabilmente alcuni potrebbero anche concedere spazi su balconi e terrazze, come avviene in località del Salento.

Oltre ai commenti sui vari social, Alessandro Zagaria del Collettivo Exit è fra i primi ad intervenire alla Gazzetta. «È incredibile che per dormire una notte in una delle strutture ricettive della nostra città si debba arrivare a pagare 500 euro. Chissà perché poi queste cifre astronomiche vengano richieste nella data del 20 luglio; forse perché ci sarà il concerto di Jovanotti e a Barletta sono previste numerose persone che arriveranno da altre città e quindi hanno la necessità di fermarsi per dormire? Questa non è altro che una forma di esagerazione bella e buona. Chiaramente le istituzioni cittadine fanno finta di nulla, come se la cosa non gli riguardasse. In passato sono state sempre pronte ad intervenire con controlli e sanzioni assurde nei confronti di quelle attività del centro storico che organizzavano e organizzano eventi culturali gratuiti, mentre in questo caso si girano dall’altra parte».