Andria, i soldi delle multe per aggiustare le strade

I proventi delle sanzioni amministrative saranno destinati alla manutenzione delle strade.



Soddisfatta Forza Italia - Una decisione a cui plaude il partito di Forza Italia il cui coordinatore cittadino, Nicola Fuzio, in una nota scrive: «Gli strascichi della fallimentare gestione amministrativa dell’ex sindaco Giorgino, con il contribuito determinate del suo fido assessore Matera, continuano a essere sotto gli occhi di tutti. Per fortuna, tuttavia, il nuovo corso messo in atto dal Commissario Straordinario, dott. Gaetano Tufariello, sembra stia iniziando a produrre gli effetti sperati. Ci giunge infatti notizia che il Commissario avrebbe modificato la delibera di giunta n. 27 del 2 marzo scorso, in cui venivano destinate ingenti somme, recuperate attraverso i proventi delle sanzioni amministrative, per non meglio precisati e fumosi “momenti progettuali”: ben 90.000 euro».

«Già all’epoca avevamo avanzato forti dubbi su quel titolo di spesa, avente l’evidente scopo di alimentare il solito “sottobosco elettorale“, purtroppo spesso utilizzato come malcostume dalla precedente amministrazione – prosegue Nicola Fuzio - Oggi, preso atto della decisione del Commissario Straordinario di destinare, utilmente, parte rilevante di quei proventi per necessarie e non differibili opere di manutenzione straordinaria delle strade cittadine, non possiamo che esprimere la nostra viva soddisfazione ed allo stesso rimarcare l’assoluta validità della nostra decisione di interrompere la nefasta esperienza della sindacatura Giorgino».



Replica dell'ex assessore Matera - Non si fa attendere la replica dell’ex assessore alla sicurezza e polizia locale, Pierpaolo Matera: «Quanta approssimazione e quanta acrimonia in questo comunicato – stigmatizza - Sarebbe opportuno leggere le norme e nella fattispecie l’art. 208 Cds prima di scrivere fandonie. I proventi delle sanzioni amministrative già alimentano i capitoli per la manutenzione delle strade, non vi è nulla di nuovo. I cosiddetti momenti progettuali riguardavano – spiega - somme destinate esclusivamente agli operatori di polizia locale per il “potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana, sicurezza stradale e dei servizi notturni”.

In pratica parliamo di “Estate sicura”, “Natale sicuro”, pattugliamento moto-montato e maggiori attività di controllo ben avviate negli scorsi mesi e molto apprezzate dai cittadini. Cioè tutta una serie di attività extraorario che riguardavano l’implementazione di servizi appositi per controllare meglio la nostra città. Venendo meno questi fondi, queste stesse attività supplementari di competenza esclusiva della polizia locale non potranno essere più effettuare».

«Ritengo che questo andrà ad incidere sui livelli di sicurezza e di controllo nella città, in particolare nel centro storico - conclude Pierpaolo Matera -. Altro che sottobosco elettorale. Dimenticano però di dire che l’appostamento nel bilancio ad approvarsi è stato confermato dal commissario, ritenendolo congruo e veritiero. La prossima volta chiedete lumi a chi ha firmato la determina cioè al comandante della polizia locale».