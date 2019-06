Emergenza sangue, invito a donare nella Bat in vista dell'estate

BARLETTA - «Tutte le attività realizzate dalle nostre Avis comunali della Bat sono finalizzate ad incentivare la donazione del sangue e dei suoi componenti e a diffondere una corretta educazione sanitaria, attraverso appropriati strumenti di promozione ed informazione. Pertanto mi appello sin da ora tanto ai nostri donatori quanto a tutti coloro che non hanno mai provato questa esperienza a donare sangue in previsione dell'estate quando vi è necessità di sangue». Così Vincenzo De Pietro, il presidente della provinciale di Barletta - Andria - Trani dei donatori di sangue dell’Avis, Associazione volontari italiani sangue.

Il presidente precisa che

i dati relativi ai donatori e alle donazioni «effettuate durante l’anno 2018 ben 14.254 donazioni con 12.205 donatori iscritti, abbiamo invertito la rotta, lo scorso anno in leggero calo, le donazioni sono tornate a crescere, di circa 300 sacche e ci auguriamo che anche quest’anno la crescita possa continuare. Tuttavia insisto sulla necessità di donare durante il periodo estivo al fine di non andare in affanno. Rimane il problema dell’accreditamento della sede di Spinazzola bloccato dalla burocrazia, a breve speriamo in una definitiva soluzione».

«Punto di forza e fiore all’occhiello naturalmente è il nostro gruppo giovani, il più attivo e propositivo di tutta la Regione, per cui l’intero consiglio direttivo provinciale ha ritenuto opportuno, nell’ultimo consiglio provinciale che si è tenuto lo scorso 27 maggio , approvare l’intero pacchetto di proposte del gruppo giovani, con iniziative che avranno come location le nostre città della Bat ed iniziative diversificate per sensibilizzare i giovani principalmente e meno giovani alla cultura del dono ed alla donazione del sangue nel periodo estivo, periodo particolarmente critico per i nostri centri trasfusionali, in emergenza sangue - ha precisato -. La forza della nostra associazione è l’impegno e l’ottimo gioco di squadra che viene svolto e pertanto colgo l’occasione per ringraziare tutti i nostri donatori, i presidenti delle comunali, l’intero consiglio provinciale, la nuova coordinatrice della consulta giovani Giusy Matera ed il suo predecessore Vincenzo Zingaro che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto ed il nostro segretario nazionale dottor Ruggiero Fiore, il presidente regionale avv. Gigi Bruno, il consigliere nazionale Felice Matera, eccellenti rappresentanti e bandiere della nostra Avis pugliese in seno al consiglio nazionale dell’A.V.I.S.»

«La nostra consulta giovani, di cui fanno parte le varie comunali, quest’anno ha dato vita al progetto di formazione “Avis’s Team building”, un percorso formativo, tenuto da esperti dell’Associazione “Comunitazione” , il cui vero obiettivo è stata la formazione dell’identità di gruppo della consulta Avis giovani Bat. La necessità di questo percorso nasce dalla manifesta esigenza, espressa dalle diverse realtà territoriali avisine, di rafforzare il lavoro di team della Consulta e la gestione dei rapporti interpersonali con la componente “senior” dell’associazione».

La conclusione: «Il percorso ha previsto, 3 incontri , per un totale di 20 ore di formazione che si è sviluppato intorno al tema della leadership condivisa, la comunicazione empatica, la collaborazione e la competizione, il gruppo come somma totale dei talenti e con il coinvolgimento non solo dei giovani, ma anche dei presidenti, dei consiglieri delle comunali appartenenti alla nostra provincia e dei senior, al fine di rendere più incisiva e determinante la formazione. Con questo nuovo progetto formativo, ben si comprende il fondamentale ruolo dei giovani all’interno dell’Avis in quanto portatori di innovazione».