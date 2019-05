Canosa, il gelato vincotto e fichi conquista chef Borghese

Il gelato «made in Canosa», questa volta al gusto di vin cotto e fichi secchi, realizzato dal gelatiere Fabio Pellegrino, conquista anche il palato sopraffino dello chef e conduttore tv Alessandro Borghese.

Nella sua trasmissione «Kitchen Sound», trasmessa da SkyUno, Alessandro Borghese propone alcune sue ricette, in cui ogni passaggio delle sue creazioni è riassunto in un brano musicale; inoltre propone l’accostamento di un secondo di carne ad un gelato gastronomico.



Alla scorsa settimana di «Kitchen Sound» dedicata all’accostamento tra piatti salati e gelato ha partecipato anche Fabio Pellegrino. La ricetta presentata è stato il carpaccio di lingua a cui il pluripremiato gelatiere canosino ha voluto preparare il gelato utilizzando ingredienti tipici della cultura dolciaria del territorio: il vin cotto e i fichi secchi. La scelta di Pellegrino, che spesso ha aperto orizzonti nuovi agli stessi sapori tipici locali, ha piacevolmente sorpreso oltre che entusiasmato lo stesso chef stellato.