Terremoto in Puglia, domani riaprono le scuole a Bisceglie

BISCEGLIE - Dopo ulteriori verifiche, a Bisceglie saranno riaperte domani le scuole, che sono state chiuse ieri e oggi dopo la scossa di magnitudo 3.9 del 21 maggio nella provincia.

«Sugli edifici scolastici è giusto non lasciare nulla al caso ed essere molto rigorosi, perché ne va della sicurezza dei nostri figli», ha commentato il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. «Questa mattina - ha spiegato in una nota - personale dell’Ufficio tecnico comunale ha effettuato ulteriori verifiche nelle scuole di Bisceglie, comprese quelle private e paritarie. Gli edifici scolastici non hanno riportato danni in seguito alla scossa di terremoto di ieri. I tecnici hanno proceduto ad alcuni lavori di manutenzione straordinaria finalizzati ed eliminare situazioni di potenziale pericolo, già monitorate».