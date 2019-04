Andria, in casa un market della droga: arrestato 25enne

I carabinieri di Andria (Bt) hanno arrestato un 25enne incensurato, V.T., che aveva allestito un market della droga in una casetta di sua proprietà, in zona Santa Maria Vetere. I cittadini avevano segnalato nelle vicinanze la presenza di pusher e i militari ritenevano che lì potesse avvenire la commercializzazione della ketamina, che era stata sequestrata giorni fa. Nell'abitazione i carabinieri hanno infatti trovato marijuana, anfetamina, ketamina, materiale per il confezionamento e denaro in contanti. Il 25enne si trova ai domiciliari.