Trani, spacciava droga tra i vicoli della città: arrestato pusher 22enne

TRANI - I carabinieri di Trani hanno arrestato un 22enne del luogo in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Due militari di pattuglia hanno beccato il giovane aggirarsi con fare sospetto in una via del centro cittadino, nota per l'attività di spaccio. Poco dopo il 22enne ha tentato di fuggire ma è stato individuato nei pressi di un complesso residenziale. Sottoposto a perquisizione il pusher aveva con sé 13 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 23 grammi di sostanza e un taccuino contenente appunti relativi a somme di denaro provento dell’attività illecita.