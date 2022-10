Bari, una proposta di legge per abbattere le liste di attesa

BARI - Per abbattere le liste di attesa è stata presentata una nuova proposta di legge che è stata discussa oggi dalla terza commissione del Consiglio regionale pugliese.

A un anno di distanza, quindi, la Puglia ci riprova: la proposta di legge prevede, tra le altre cose, la decadenza di direttori generali qualora non eseguano, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della nuova legge, le attività previste dalla norma stessa; la sospensione dell’attività intramuraria a pagamento (Alpi) se si dovessero registrassero tempi di attesa per le prestazioni istituzionali superiori a più di cinque giorni rispetto a quelle erogata in Alpi.

Oggi è iniziata la discussione della proposta di legge in commissione e proseguirà nelle prossime settimane prima della votazione.