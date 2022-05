Bari, scoppia un forno e si incendia la casa: due persone intossicate

BARI - Potrebbe essere stata l'esplosione di un forno a provocare un incendio divampato al quarto piano di una palazzina nel quartiere Santa Rita a Bari. Le fiamme hanno distrutto l'appartamento al quarto piano di uno stabile di via Roccaporena. Per il fumo scaturito dall'incendio sono rimaste intossicate due persone che hanno dovuto far ricorso alle cure del personale del 118 accorso sul posto assieme alla Polizia e ai Vigili del fuoco. Le condizioni dei due feriti non destano preoccupazioni. Per precauzione, sono stati sgomberate anche le abitazioni vicine a quella coinvolta dall'incendio.