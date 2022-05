I piloti delle Frecce Tricolori in visita dai bimbi ricoverati a Bari

BARI - I piloti delle Frecce Tricolori hanno fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. Un incontro toccante e significativo che ha regalato un sorriso ai bimbi ricoverati in ospedale che sognano di solcare i cieli con gli aerei.

«Ho provato emozioni contrastanti, perché da una parte c'è il dolore che vivono le persone coinvolte, dall’altro c'è tanta speranza visibile nel duro lavoro che viene svolto qui quotidianamente da medici, infermieri e operatori sanitari. Si vede la voglia dei genitori di ritrovare la serenità e quando vedo che, arrivando in ospedale con la nostra presenza, qualche bambino ritrova per un momento il sorriso, da padre provo una soddisfazione più grande di quella per aver fatto un bel lavoro», le parole del comandante tenente colonnello Stefano Vit. Ecco le foto divulgate dalla pagina del Policlinico di Bari su Instagram.