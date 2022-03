Bari, il sindaco Antonio Decaro positivo al covid: «Non ho sintomi e sto bene»

BARI - Positivo al Covid il sindaco Antonio Decaro. Lo ha comunicato l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, durante l’inaugurazione della caserma Rossani. Decaro ha poi voluto parlare telefonicamente ai cittadini presenti, annunciando quindi lui stesso la sua positività. E augurando a tutti una buona giornata nel nuovo parco Rossani.

«Alla fine è toccato anche a me - scrive il primo cittadino barese nel post su Facebook -. Sono positivo al Covid. Non ho sintomi e sto bene. Oggi per sicurezza, prima di partecipare all'inaugurazione tanto attesa del Parco Rossani, ho voluto fare un altro tampone. Non vi nascondo il mio rammarico, perché a voi non ho mai nascosto nulla. Ma forse doveva andare così.

Forse è giusto che ad entrare per primi in quel parco, nel nostro parco, siano stati i cittadini. Questa inaugurazione è innanzitutto la vostra. Perché vostro è questo nuovo spazio verde che abbiamo atteso per tanti, troppi anni. A tutti quelli che ci hanno aiutato a realizzare quest'opera vorrei dire Grazie».

«Grazie soprattutto ai cittadini che non hanno mai smesso di crederci - conclude Decaro -. Grazie a quelli che con determinazione ed entusiasmo hanno aperto questo spazio per la prima volta, grazie ai cittadini del Comitato Parco Rossani e a quelli che si sono appassionati strada facendo. Sono state le sentinelle di quest’opera. Sono stati progettisti, esecutori, controllori. Sono stati critici ma anche i primi a gioire ad ogni passo in avanti. Sono stati loro, i cittadini, la vera forza di questo percorso e sono contento di affidare alle loro cure e di mettere nelle loro mani questo parco. Oggi non potrò essere lì con voi ma per una volta sarò felice io di godermi tutte le foto e i video che vorrete inviarmi o pubblicare sui social del vostro speciale sopralluogo! Buona vita al nuovo Parco Rossani! Buona domenica Bari».