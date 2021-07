Bari-Roma, due nuove corse col Frecciargento di Trenitalia

Bari - Una coppia di Frecciargento arricchirà tutti i giorni, da domenica 1 agosto a domenica 5 settembre, l'attuale offerta ferroviaria tra la Puglia e Roma, confermando il «sostegno concreto del Gruppo FS al turismo, settore importante anche dell'economia pugliese», sottolinea Trenitalia in una nota.

Da Bari partirà il Frecciargento 8312 alle 9.36 che arriverà a Roma Termini alle 14.08. Dalla Capitale partirà alle 12.10 il Frecciargento 8311 diretto nel capoluogo pugliese con arrivo previsto alle 16.26. I treni fermeranno a Barletta, Foggia, Benevento e Caserta.

Per raggiungere Monopoli, Fasano, Cisternino, Ostuni, Brindisi e Lecce si potrà proseguire il viaggio a bordo dei treni regionali. I biglietti per i nuovi collegamenti sono in vendita da oggi su tutti i canali Trenitalia.