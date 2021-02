Bari, di nuovo vandali in azione alla Japigia1-Verga: danneggiata palestra

BARI - Vandali hanno danneggiato la palestra del plesso San Francesco dell’istituto comprensivo Japigia 1 -Verga di Bari, sede operativa dei volontari durante il lockdown.

Ne dà notizia la dirigente scolastica Patrizia Rossini con un post sulla sua pagina facebook, al quale allega anche foto. «La civiltà questa sconosciuta - scrive - . Vandali hanno scardinato la porta della palestra e si sono divertiti a rompere le bottiglie di gel, cospargerne il pavimento e rompere le protezioni di plex. Non ho parole per commentare. Solo tanta rabbia».

Sull'episodio è intervenuta l’assessora comunale al Welfare Francesca Bottalico, ricordando che quella palestra era stata utilizzata «come sede per lo smistamento e l’organizzazione dei kit alimentari e farmaceutici per le famiglie in difficoltà durante il lockdown. Noi non ci arrendiamo al vandalismo, la forma più vile dell’ignoranza e dell’idiozia - dice l’assessora - , rispondendo con un maggiore impegno educativo a sostegno delle scuole, specialmente in questo difficile momento, per noi luoghi preziosi di formazione e crescita».