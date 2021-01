Bari, mostra poroiettata sui palazzi: prorogata al 20 febbraio «Video ergo sum»

E' stata prorogata al 20 febbraio l’iniziativa “Video Ergo Sum, proporzioni d’artista”, una rassegna di video artistici promossa dall’associazione “FPS, arte e cultura” , a cura di Giuseppe Teofilo e con testi critici di Nicola Zito”. Lo rendono noto il deputato barese Francesco Paolo Sisto, unitamente alla presidente dell'associazione FPS, Serena Sisto.

Ancora 20 giorni, quindi, per poter apprezzare le proiezioni sulla parete del palazzo antistante la sede dell’associazione (a Bari, in via Roberto da Bari angolo via Abate Gimma): una serie di video accomunati dalla capacità di interpretare il tempo di oggi con chiavi di lettura innovative. Si va da “C’era una volta il Covid”, di Giuseppe Arciere e Michele Piazzolla a “Person Lucky Charm” di Maria Grazia Cerriero. Da “Le Cose” di Raffaele Fiorella” a Chapter 1 di Giovanni Spione. E ancora “Ricordi” di Pasquale Palladino e una serie di cortometraggi selezionati da Ignazio Fabio Mazzola. Un percorso che snoda sentimenti e dimensioni maturati in particolare durante il Covid.

“Video Ergo Sum” è la quinta edizione di un’iniziativa di promozione e divulgazione artistico-culturale portata avanti negli anni da Francesco Paolo Sisto e quest'anno "passata" alle cure dell'associazione FPS.