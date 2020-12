Covid, bimbi positivi: chiusi asili a Cellamare e Grumo

Per tre bambini risultati positivi al Covid da domani saranno chiusi i plessi della scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto comprensivo «Nicola Ronchi» di Cellamare (Bari), l’unico della città. «A scopo precauzionale e per garantire all’intera comunità scolastica la giusta sicurezza - fa sapere il sindaco Gianluca Vurchio - il dirigente ha disposto la chiusura della scuola dell’infanzia e primaria per i prossimi giorni, al fine di consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti».

Anche in un altro Comune del Barese, Grumo Appula, è stato accertato un caso di positività al Covid in un asilo. Per questo il sindaco Michele Minenna ha disposto la chiusura fino al 23 dicembre del plesso scolastico dell’infanzia «Madonna delle Grazie».