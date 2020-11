Bari, Camera di commercio: oltre 6 mln per 753 aziende in difficoltà causa Covid

BARI - Sono 753 le aziende già ammesse a finanziamento, per complessivi 6 milioni e 570mila euro dei 15 milioni totali previsti dalla misura, nell’ambito del bando a sportello indetto dalla Camera di Commercio di Bari «per supportare le imprese - si legge in una nota - in una fase economica caratterizzata da un’estrema criticità a causa della pandemia da Covid-19».

«Le oltre 14mila domande giunte per ottenere i contributi a fondo perduto - dichiara il presidente dell’ente camerale barese Alessandro Ambrosi - sono state il termometro della crisi di liquidità che le nostre aziende hanno vissuto e continuano a vivere. Essere al fianco degli operatori economici con tutti gli strumenti a nostra disposizione rinnova il senso della funzione delle Camere di Commercio nella promozione degli interessi generali delle imprese e soprattutto di quelle medio piccole. La strada dell’indebitamento per molte di loro non è più percorribile - conclude Ambrosi - e i contributi a fondo perduto possono evitare la loro uscita dal mercato o aiutarle a ripartire».