A Cellamare per Halloween niente dolcetto né scherzetto: la decisione del sindaco

BARI - Vietato il lancio di coriandoli, mortaretti, petardi e alimenti di qualunque natura, comprese le caramelle. Divieto anche di organizzare scherzi perché potrebbero «creare assembramenti all’interno del centro abitato": è quanto stabilito con un’ordinanza dal sindaco di Cellamare (Bari) Gianluca Vurchio. L’ordinanza vale da oggi sino alle sei del mattino di domani primo novembre ed è stata emanata per evitare festeggiamenti legati ad Halloween. Il sindaco ha vietato anche le feste, pubbliche e private e anche "aggregazioni in forma statica» nonché «recarsi per casa o in qualsiasi altro luogo pubblico o privato per il classico rito dolcetto-scherzetto».