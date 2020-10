Coronavirus a Giovinazzo, il sindaco chiude villa comunale e parco

BARI - Il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, ha firmato un’ordinanza con la quale dispone, da lunedì, la chiusura della villa comunale ' Palombellà tutti i pomeriggi nei giorni feriali e ininterrottamente nei weekend, e la chiusura del Parco Scianatico solo nei weekend (mattina e pomeriggio). "Questi luoghi spesso diventano occasioni di assembramento incontrollato e purtroppo in questa fase dell’emergenza vi dobbiamo rinunciare - spiega il sindaco - . Viviamo questa seconda ondata di contagi con apprensione e, al momento, l’unico strumento di difesa che abbiamo, è il rigore e per rigore intendo l’uso della mascherina, il lavaggio frequente delle mani e la rinuncia a fare tutto ciò che in questo momento è superfluo quindi ogni possibilità di contatto inutile. Tutto il mondo sta facendo un passo indietro, dobbiamo farlo anche noi, solo così potremo evitare la diffusione incontrollata del virus». Inoltre, è stato previsto un presidio di operatori del Sermolfetta per controllare la temperatura all’ingresso del mercato settimanale e del mercato giornaliero.