Bari, uno studente positivo al Fermi. Stop lezioni lunedì 19, per 4 giorni lezioni on line per 34 classi: ecco quali

Stop alle lezioni per la giornata di lunedì al liceo scientifico Fermi dopo la notifica di un caso di Covid 19 tra uno degli studenti. Il dirigente, dopo aver ricevuto la notifica dalle autorità sanitarie, ha disposto oggi lo stop alle lezioni per la giornata di lunedì 19 per consentire le operazioni di sanificazioni e l'avvio della didattica a distanza per i 4 giorni successivi (dal 20 al 23 ottobre) per le seguenti classi. Corso A (1-2-3-4-5), Corso B (2-3-4), Corso E (5), Corso F (2-3-4-5), Corso H (1-3-4-5), Corso I (1-2), Corso L (1-2-3-4-5), Corso M (1-2-3-4-5), Corso N (1-2-3-4-5).

Tutte le altre classi riprenderanno regolarmente le attività didattiche in presenza a partire da martedì 20 ottobre.

«I docenti non coinvolti nelle suddette classi svolgeranno le attività di didattica a distanza nel Liceo, all’interno delle aule di riferimento, al fine di garantire la propria presenza durante le lezioni delle classi non citate».