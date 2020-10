Noicattaro, docente positiva al Covid, un'intera classe in quarantena

NOICATTARO - Un’insegnante della scuola media «Pende» di Noicattaro, in provincia di Bari, è oggi risultata positiva al coronavirus e sono scattati i protocolli sanitari, con sanificazione delle aree in comune e delle aule. Una intera classe è stata messa in quarantena e resterà in isolamento sino all’esito dei tamponi.

Lo ha annunciato il sindaco Raimondo Innamorato che ha rimproverato i suoi concittadini: «Purtroppo non tutti ancora rispettano le disposizioni del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, le mascherine vanno indossate sempre, anche all’aperto».