Giovinazzo, concorso per 3 vigili urbani, il sindaco: «Non chiedetemi raccomandazioni, studiate»

BARI - A Giovinazzo è stato indetto un bando per assumere 3 agenti della polizia locale. Fin qui tutto nella norma, se non fosse che il sindaco della città Tommaso Depalma, dopo una serie di pressioni e telefonate ricevute a destra e a manca si sfoga con un simpatico post su Facebook in cui invita i partecipanti a «studiare» e a non chiedere raccomandazioni in Comune. Una curiosità che sta facendo il giro dei social e che serve anche da monito ai candidati.

«Provo a essere chiaro e magari utile - scrive il primo cittadino - a chiunque parteciperà a questo concorso, gli suggerisco di leggersi per bene il bando, di STUDIARE e prepararsi adeguatamente. Il vostro futuro deve passare dalle vostre mani e non dai maneggioni della politica. Vi prego di non chiamarmi per queste inutili richieste. Nessun amministratore può interferire sulle procedure e sulle regole di queste iniziative. E se conoscete qualcuno che millanta presunte possibilità in tal senso, Vi suggerisco di denunciarlo, vi sta prendendo in giro e vi sta rubando nell'anima», aggiunge. «Auguro a tutti i partecipanti di andare serenamente incontro a questa prova, avendo piena coscienza che alla fine prevarranno i migliori e i più meritevoli.

Statene certi», ha poi concluso il sindaco.