Covid, minori senza mascherina: multe da 400 euro a Monopoli e Brindisi

MONOPOLI - Tredici ragazzi tra i 15 e i 17 anni sono stati multati dalla polizia locale perché non indossavano la mascherina. E’ accaduto a Monopoli, tutti i minorenni sono stati identificati, la sanzione di 400 euro sarà comminata a carico dei loro genitori.

Secondo quanto accertato dalla polizia locale, 12 ragazzi portavano la mascherina ma non la indossavano, una ragazzina invece ne era completamente sprovvista.

A BRINDISI MULTATI 25 GIOVANI - In giro nella movida senza mascherina nonostante le disposizioni: 25 giovani sono stati multati dalla polizia nel centro storico di Brindisi per il mancato utilizzo del dispositivo di protezione. Nella serata di ieri in tutto il territorio provinciale sono stati effettuati controlli mirati della task force della polizia amministrativa della questura. Sono stati sottoposti a verifica 4 esercizi pubblici, ma non sono state evidenziate anomalie. A quanto viene annunciato i controlli anti assembramento verranno ulteriormente intensificati nei prossimi giorni.