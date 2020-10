Santeramo, insospettabile aveva in casa e in negozio droga e armi illegali: arrestato

Un insospettabile 43enne di Santeramo in Colle (Ba), incensurato, è stato arrestato dai carabinieri del posto poiché sorpreso a detenere armi e droga nella sua abitazione e all’interno del negozio di alimentari che gestisce. I militari all’interno dell’attività commerciale hanno trovato in un armadio nel retrobottega 92 grammi di cocaina e 42 grammi di marijuana, suddivisi in più involucri nonché, nella tasca dei pantaloni del titolare, 10.780 euro, somma ritenuta provento dell’attività illecita. Nell’autovettura, parcheggiata davanti al negozio, aveva una pistola Beretta, calibro 7.65 e 33 proiettili dello stesso calibro, illegalmente detenuti, tutto custodito nel cruscotto.

In casa, infine, su una mensola della cucina aveva 57 grammi di hashish, nella camera da letto una pistola scacciacani replica di una vera, all’interno del garage un fucile artigianale monocanna, privo di marca e matricola, e 20 proiettili calibro 38 nonché materiale vario per il taglio dello stupefacente ed un bilancino di precisione. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione e ricettazione di armi ed associato alla casa circondariale di Bari.