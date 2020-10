Bari, scontro tra moto e due auto in tangenziale: feriti, traffico in tilt

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla Tangenziale Nord di Bari, all'altezza dell'uscita per Carbonara. A quanto emerge due auto e una moto si sarebbero scontrate: ci sono due feriti ma non ci sono ulteriori dettagli al momento. Traffico in tilt nel tratto interessato, si consiglia l'uscita a Bari Japigia. Sul posto polizia stradale, polizia locale e carabinieri.