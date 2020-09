Palo del Colle, la campagna elettorale in fiamme per un post sessista su Facebook

La grande questione femminile in politica dovrebbe essere abbondantemente superata in un centro che ha espresso un sindaco donna nel 2016 (Anna Zaccheo) e che si appresta a fare una scelta tra due candidati uno dei quali rappresenta il gentil sesso: Anna Cutrone che corre con quattro liste civiche contro Tommaso Amendolara, sostenuto da una coalizione guidata dal Pd.

Ieri, però, un post apparso su Facebook ha sollevato un vespaio di polemiche. Un cittadino, non in corsa alle comunali di Palo, ha fatto un riferimento che non è piaciuto alla candidata sindaco tirando in ballo il nome di una della liste di supporto a Cutrone: «Fuoridalcomune». In estrema sintesi il post, riferendosi proprio alla lista si interrogava sull’ipotesi di successo elettorale di Cutrone. L’elezione di sette donne e l’ipotesi che il Consiglio comunale non si sarebbe tenuto nella sede istituzionale ma «al mercato» veniva posta in forma interrogativa ma non passava inosservata all’occhio impietoso della rete. Il post ha raccolto un paio di like e qualche commento, ma ha anche scatenato la reazione della candidata sindaco Anna Cutrone.

«Sono rammaricata per questo tipo di commenti sessisti che pervadono ancora i social soprattutto durante le campagne elettorali come la nostra e mi dispiace che tutto ciò accada nel mio paese. Con grande tristezza - ha evidenziato Cutrone - ho constatato che alcune persone che sostengono il candidato sindaco del centro sinistra apprezzino affermazioni offensive nei confronti delle donne impegnate nell’attuale competizione elettorale locale».

«Nella nostra coalizione non si è mai messa in discussione l’intelligenza politica di noi donne, la capacità di essere “multitasking” e di saper operare confidando nella forza del dialogo. Io sono convinta che Palo del Colle sceglierà di scrivere un pezzo di storia positiva votando me e la mia squadra e per la prima volta nella storia di Palo - ha concluso Cutrone - avremo 8 donne in maggioranza».

«Si tratta di un commento fuori luogo - ha dichiarato il candidato della coalizione guidata dal Pd Tommaso Amendolara - ma attenzione non si tratta di un candidato. I cittadini hanno eletto molte donne con una tradizione politica consolidata alle spalle. E nel centrosinistra le donne rappresentano una risorsa. I social - ha aggiunto Amendolara - rappresentano una straordinaria utilità se usati in maniera corretta. Da candidato sindaco mi impegno ad agire in futuro per un utilizzo consono di quei mezzi finalizzato ad informare correttamente la cittadinanza».