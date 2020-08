Putignano, una camminata narrante alle origini del Carnevale

PUTIGNANO - Continuano a Putignano gli appuntamenti estivi di «Popola-Spazi alle idee», il progetto del Comune. L’attuale settimana si presenta all’insegna di eventi musicali, di incontri, di arte e di trekking.

Da oggi, mercoledì 19, a venerdì 21 agosto, in piazza Teatro, spazio al «Living Sculpting» curato da «Officina Chiodo Fisso» rappresentata dal duo Lele e Alessio. Nei tre giorni saranno protagonisti di una performance live, durante la quale modelleranno e realizzeranno una scultura in ferro destinata ad arredare un nuovo spazio cittadino.

Domani, giovedì 20, due appuntamenti. Alle 18, per essere in tema con il ciclo «Intorno al Carnevale», ecco il Giovedì della Masseria. Tour e narrazioni storiche nella masseria Madonna delle Grazie, con la chiesetta rupestre annessa. Previste: la visita all’antica grotta, la passeggiata nella tenuta, la degustazione di prodotti tipici. Info e prenotazioni: 379/1172742. Alle 19, altro scenario. Da I Make, l’ex macello in via Santa Caterina da Siena, il «Salottino di Radio Jp» ospita la prima di tre conversazioni imperniate sullo sviluppo.

Sabato 22, alle 21, «Carnival Trek Experience», cioè camminata notturna lungo i sentieri dell’Acquedotto Pugliese, curata da Puglia Trekking. Un’autentica particolare esperienza tra passeggiata e narrativa teatrale sulle tracce del Carnevale, dalle Propaggini alla nascita della maschera di Farinella (347/1152492). Alle 20,30, al Chiostro comunale è di scena la musica con Francesco Greco Ensemble in concerto. Band tarantina, guidato dal violinista che sin dalla formazione iniziale ha perseguito la valorizzazione della musica eseguita con strumenti classici, ma presentata con gusto moderno. L’evento musicale è a cura della compagnia teatrale «Amici miei» (392/6489259 o 342/1203532).

Sempre sabato, alle 21, in piazza Teatro, Andrea Paone, 26enne comico toscano, propone il suo spettacolo in modalità one man show: «Stand Up Comedy».