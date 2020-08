Coronavirus Valenzano, 3 nuovi contagi: il sindaco Romanazzi annulla gli eventi

BARI - «Salgono a 3 i casi di Coronavirus a Valenzano, nel Barese. E’ risultata positiva anche la terza persona che è rientrata dall’estero insieme ai primi due positivi già tracciati. Si era già messa in isolamento in attesa dell’esito del tampone». Lo comunica su facebook il sindaco di Valenzano, Giampaolo Romanazzi, dicendosi preoccupato «per le possibili conseguenze sanitarie, economiche e di ordine pubblico». Anche per questo motivo, «abbiamo disposto la cancellazione degli eventi estivi in programma oggi e domani. Siamo usciti dal lockdown ma non viviamo ancora una situazione di piena normalità. Non dimentichiamolo».