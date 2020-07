Modugno e il suo Pride: in piazza l'orgoglio arcobaleno

Modugno - Tutte le sfumature dell’arcobaleno si preparano a colorare la città. Si chiama in «Nome dell’Amore 2020», il Pride Made in Modugno in programma questa sera, a partire dalle 18, nella centralissima piazza Sedile. Una manifestazione promossa per celebrare la cultura e i diritti della comunità omosessuale e Lgbt e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla diversità come ricchezza. «L’amore è il motore che muove il mondo – spiega Roberta Marinelli, tra le promotrici della manifestazione - senza discriminazione, non guarda alle distinzioni o pregiudizi. L’odio, l’omofobia, i pregiudizi possono essere combattuti e superati in favore di un’unità che nasce nella cultura, dal dialogo e da iniziative come questa».

L’evento è promosso dalle associazioni Cardo Possibile e Movimento Nuove Frontiere.

«Modugno si prepara così al suo “Pride” per rivendicare con forza la necessità di promuovere e affermare la parità dei diritti contro tutte le intolleranze», ribadiscono gli organizzatori per quel che è già stato definito come la prima iniziativa del genere in provincia dopo l’edizione zero di due anni fa.

Filo conduttore della serata sarà il linguaggio universale dell’arte, considerato strumento efficace per parlare di diversità e smontare pregiudizi. Sullo sfondo, il pieno sostegno della piazza alla legge contro l’omotransfobia che approderà nell’aula della Camera lunedì 3 agosto per la discussione generale.

Sul palco di piazza Sedile, allestito con tutte le sfumature dell’arcobaleno, si alterneranno le performance musicali di Rosario Lepiane, con il suo «one man show» e della giovane cantante Greta Portacci. Le coreografie delle ballerine Valentina Capriati, Roberta Capriati, Lia Alisi e Claudia Riccardi, invece, accompagneranno i diversi interventi in programma. Spazio anche alla fotografia con una mostra a tema e alle performance artistiche di un writers. Spazio anche ai più piccoli, con una intera area a disposizione dei bambini con truccabimbi e cantastorie.

«L’amore ai bambini non deve essere spiegato – ribadiscono gli organizzatori - ne sono portatori sani». Nel corso della serata spazio alla libertà di espressione, con teli bianchi a disposizione di tutti per illustrare e colorare la loro idea di amore. Un flash mob e il dj set, statico di Vino Grazioso concluderanno la serata, nel pieno rispetto delle regole anti-covid.