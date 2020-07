Bari, procuratore Volpe va in pensione: «Risultati importanti contro mafia»

L’emergenza criminalità in Capitanata e il problema edilizia giudiziaria a Bari. L’allerta sul possibile rischio «voto di scambio» (in Puglia a settembre si va alle urne), e i risvolti del caso Palamara. Una camera con vista sul futuro. Del resto, non è facile passare in rassegna gli ultimi sei intensissimi anni alla guida di un ufficio così importante come la Procura di Bari. Il 29 agosto il procuratore della Repubblica di Bari, Giuseppe Volpe, compirà 70 anni e dal giorno dopo andrà in pensione. «Ma sono già in ferie», precisa.

Procuratore, le chiedo di indossare i panni del giudice e non del Pm per un bilancio del suo mandato: che giudizio ne dà?

«Posso solo dire che abbiamo lavorato tantissimo, non solo noi magistrati e le forze di polizia, ma anche la società civile. Penso agli imprenditori taglieggiati che a Bari (a Japigia ad esempio e non solo), ma anche a Foggia, hanno denunciato chi imponeva loro il pizzo. A Foggia si è dovuto faticare di più, ma insieme alla collaborazione con la Procura foggiana, anche qui ci siamo riusciti. Questa mattina (ieri, ndr) mi sono arrivati i dati aggiornati relativi alle operazioni e agli arresti relativi alla criminalità organizzata nel Foggiano.

(foto Luca Turi)

